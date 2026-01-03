Konya'da kan donduran olay: Okul arkadaşının başına taşla vuran çocuğa hapis istemi

Olay, 8 Aralık 2025 günü saat 15.30 sıralarında Konya Aşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, okul arkadaşı olan 13 yaşındaki Hasan Berat G. ile yaşıtı T.F. arasında yolda yürüdükleri sırada tartışma başladı. Mağdur Hasan Berat G.'nin ifadesine göre T.F., önce bir ağaç dalı ile arkadaşının ayağına vurdu, ardından taş attı. Hasan Berat G.'nin bu saldırı üzerine "Neden böyle yapıyorsun?" diyerek tepki göstermesiyle gerilim tırmandı. T.F., yerden aldığı büyük bir parke taşını arkadaşının başına vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Hasan Berat G. hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun parçalanan kafatası, operasyonla titanyum parçalar kullanılarak yeniden oluşturuldu.

TAHLİYE KARARININ ARDINDAN YENİDEN TUTUKLAMA

Olayın ardından ailesiyle birlikte şikayetçi olan Hasan Berat G.'nin beyanı üzerine harekete geçen emniyet birimleri, suça sürüklenen çocuk T.F.'yi yakaladı. 9 Aralık'ta adli makamlara sevk edilen T.F. tutuklandı. Yaklaşık bir hafta cezaevinde kalan şüpheli, 15 Aralık'ta haftada bir gün imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, 19 Aralık'ta yeni bir talimat vererek şüphelinin tekrar gözaltına alınmasını istedi. Adliyeye sevk edilen T.F., mahkemece ikinci kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Berat Güldağı'nın kemik kırığı oluşacak şekilde ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianamede, T.F.'nin önce odun parçasıyla vurduğu, ardından taş attığı, mağdurun "neden böyle bir şey yaptın" sorusu üzerine ise parke taşıyla başına vurduğu vurgulandı.

Savcılık, eylemi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirdi. Şüphelinin yaşının küçük olması nedeniyle 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulurken, şüpheli T.F.'nin alabileceği maksimum cezanın 7 yıl olacağı öğrenildi.