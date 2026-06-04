Konya'da kan donduran vahşet: Ayrılmak üzere olduğu karısını boynundan bıçaklayıp kayıplara karıştı!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yabancı uyruklu ve işsiz olduğu öğrenilen bir şahıs, ayrılık aşamasında olduğu eşini boynundan ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlatılırken, hastanede tedavi altına alınan kadının yaşam mücadelesi devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya'da kan donduran vahşet: Ayrılmak üzere olduğu karısını boynundan bıçaklayıp kayıplara karıştı!
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Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak üzerinde yer alan 3 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. İşsiz olduğu belirlenen yabancı uyruklu İbrahim El F., ayrılma aşamasında bulunduğu karısı Emine El M.'nin ikamet ettiği eve gitti. Evde bir araya gelen çift arasında, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında İbrahim El F., karısı Emine El M.'yi boynundan ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Şüpheli koca, saldırıyı gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden kaçtı.

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Evden gelen sesleri ve yaşanan durumu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emine El M.'ye ilk müdahaleyi evin içinde yaptı.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emine El M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Emniyet güçleri, karısını ağır yaralayarak kayıplara karışan şüpheli İbrahim El F.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili yürüttüğü tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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