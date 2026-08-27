Konya'da kıskançlık kavgası: 15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklandı

Konya'da aralarında kıskançlık nedeniyle husumet bulunan arkadaşlar arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya'da kıskançlık kavgası: 15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklandı
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Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi otogar kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kavşak yanında bulunan parkta daha önceden aralarında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki H.E.K. ile 16 yaşındaki A.H. karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.E.K., A.H. tarafından kolundan bıçaklanarak yaralandı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kolundan yaralanan çocuk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın şüphelisi 16 yaşındaki çocuğun ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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