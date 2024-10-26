Konya'da korkunç cinayet! Öğretmen koca, öğretmen eşini öldürdü

Konya'nın merkez Meram ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Öğretmen koca Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i bıçaklayarak öldürdü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da korkunç cinayet! Öğretmen koca, öğretmen eşini öldürdü
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Konya'nın merkez Meram ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi Beyzade Sitesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğretmen koca Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i özel ders vermek için gittiği evin önünde bıçakla öldürdü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 45 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüpheli 47 yaşındaki Abdullah Küçüktaşdemir, emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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