Konya'da korkunç olay! Karı koca yangında öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da korkunç olay! Karı koca yangında öldü
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'da korkunç olay! Karı koca yangında öldü - Resim : 1

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Konya beyşehir yangın
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