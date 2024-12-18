Konya'da korkunç olay! Karı koca yangında öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.