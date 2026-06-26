Konya’da polisten kaçan motosiklet çekiciye çarptı! 16 yaşındaki sürücü yaralandı

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, motosikletin sadece plakasız olmadığını, aynı zamanda farklı parçaların birleştirilmesiyle oluşturulmuş "toplama" bir araç olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından çekici vasıtasıyla otoparka götürülen motosikletin ön kısmında bulunan maske de polis kayıtlarına yansıdı. Kazanın ardından sürücüye yönelik idari işlemler hızla başlatıldı. Bu kapsamda M.V.T.'ye; plakasız ve tescilsiz araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak ve kasksız motosiklet kullanmak maddelerinden toplam 91 bin 500 lira idari para cezası kesildi.