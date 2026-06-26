Konya’da polisten kaçan motosiklet çekiciye çarptı! 16 yaşındaki sürücü yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet, yaşanan kovalamaca sırasında çekiciye çarptı. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hastaneye kaldırılırken, kendisine tam 91 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesi Sanayi Sitesi mezarlık mevkiinde trafik kazası meydana geldi. M.V.T. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, polis ekiplerinin denetimleri esnasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen motosiklet kısa süre sonra kontrolden çıkarak, aynı güzergahta seyir halinde olan İ.Ö. idaresindeki 42 BFA 79 plakalı çekicinin kasasına arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrildi ve sürücü M.V.T. yola savruldu. Motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşı ise kazayı şans eseri herhangi bir yara almadan atlattı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yola savrularak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücünün yüzünden yaralandığı ve bacağında kırıklar oluştuğu tespit edildi. M.V.T., buradaki acil müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi işlemleri için Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, motosikletin sadece plakasız olmadığını, aynı zamanda farklı parçaların birleştirilmesiyle oluşturulmuş "toplama" bir araç olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından çekici vasıtasıyla otoparka götürülen motosikletin ön kısmında bulunan maske de polis kayıtlarına yansıdı. Kazanın ardından sürücüye yönelik idari işlemler hızla başlatıldı. Bu kapsamda M.V.T.'ye; plakasız ve tescilsiz araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak ve kasksız motosiklet kullanmak maddelerinden toplam 91 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Olay anına ait detaylar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle tam olarak netleşti. Saniye saniye kaydedilen ve şu an polis dosyasına giren görüntülerde; polisten kaçan motosikletin hızla ilerlediği, ardından çekicinin arka bölümüne şiddetle çarptığı ve çarpma anının hemen sonrasında yaşananlar açıkça görülüyor.