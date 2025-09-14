Konya’da silah fabrikasında yangın paniği! Ekipler seferber oldu

Alevleri fark eden görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araçlar, belediyeye bağlı iş makineleri ve özel firmalara ait beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

ANA BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin ana binaya sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.