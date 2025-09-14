Konya’da silah fabrikasında yangın paniği! Ekipler seferber oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, sabah erken saatlerde Üzümlü Mahallesi’nde bulunan fabrikanın kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümünde meydana geldi.

Alevleri fark eden görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araçlar, belediyeye bağlı iş makineleri ve özel firmalara ait beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

ANA BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin ana binaya sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

