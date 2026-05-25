Konya'da sır olay! "Kütüphaneye gidiyorum" diyen 18 yaşındaki Beyzanur'dan 23 gündür iz yok

Tam 23 gündür kendisinden hiçbir iz bulunamayan genç kızın gözü yaşlı ailesi, kızlarının hayatından endişe ederek, "Dönmesen de sadece sağım, iyiyim de yeter" diyerek seslendi.

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü Meram ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Beyzanur Memiş, sabah saat 08.30 sıralarında ders çalışmak amacıyla evden ayrıldı. Ancak aynı günün akşamında saat 18.30 sıralarında ablasına "Ben bir daha eve gelmeyeceğim" şeklinde bir cep telefonu mesajı atan genç kız, ardından telefonunu tamamen kapattı. O dakikadan sonra Beyzanur'dan bir daha haber alınamadı.

Gözü Yaşlı Anne: "Katip Olacaktın, Benimle Gurur Duyacaktın"

Kızının kaybolmasıyla dünyalarının başlarına yıkıldığını belirten anne Fadime Memiş, Beyzanur’un hedefleri olan idealleri yüksek bir çocuk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Her zamanki gibi normal ayrıldı evden. Akşam ablasına o mesajı atıp telefonları kapatınca bizim de dünyamız değişti, dünya başıma döndü. Evladım çok iyi bir insandı, kimseyi üzmezdi. 'Beyzam, üniversiteye hazırlanıyordun kızım, hedefin iyiydi senin. Katip olacaktın, annem benimle gurur duyacaksın' demiştin. Bunları unuttun mu yavrum? Beyzam hedefine gel kızım, bize gel. Bak ben ayakta zor duruyorum. Ne olur yavrum evine dön annem. Dönmesen de bana bir cevap ver, 'Anne ben sağım, beni arama, ben mutluyum' diye, ben bırakacağım arkanı. Benim çocuğum öldü mü kaldı mı ben endişeleniyorum. Bir telefon aç, 'Anne ben sağım, iyiyim' de, başka hiçbir şey istemiyorum."

"Bizi 20 Yaş Yaşlandırdı"

Kızının kaybolmasından önceki akşam evde ufak bir tartışma yaşandığını ifade eden baba İsa Memiş ise yaşadıkları derin acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Gitmeden önceki akşam ufak bir tartışmamız oldu. Ondan sonra yattık, sabah kalktık. 'Kütüphaneye gidiyorum' diye gitti, bir daha gelemedi. Akşamüzeri o mesajı alınca haberimiz oldu. Daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı, hiç böyle gittiğini görmedik. Sadece kendi derslerine çalışacağını düşünüyorduk, ‘Ben sadece ders çalışacağım' diyordu. Kızım ne olursa olsun geriye dön, biz her şeyini kabul ediyoruz. Yıllardır büyüttüğümüz çocuk elimizden bir anda gitti. Bizi 20 yaş yaşlandırdı."

Emniyet güçlerinin 23 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Beyzanur Memiş’i bulmak için başlattığı geniş çaplı arama ve teknik takip çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.