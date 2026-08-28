Konya’da sokak ortasında bıçaklı saldırı! Husumetlisini yaralayıp kaçtı

Olay, dün merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

KAVGADA BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, grup içerisinden bir A.Y., aynı isimli diğer A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.