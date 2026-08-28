Konya’da sokak ortasında bıçaklı saldırı! Husumetlisini yaralayıp kaçtı

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada husumetlisini bıçaklayarak kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya’da sokak ortasında bıçaklı saldırı! Husumetlisini yaralayıp kaçtı
Yayınlanma:

Olay, dün merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

KAVGADA BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, grup içerisinden bir A.Y., aynı isimli diğer A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Antalya’da yol verme kavgası: Servis şoförüne yumruklarla saldırdı, cezası ağır olduAntalya’da yol verme kavgası: Servis şoförüne yumruklarla saldırdı, cezası ağır olduYurt
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli olduTrabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli olduSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya
Günün Manşetleri
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı
Balcalı Hastanesi'nde 15 milyon liralık ilaç skandalı!
Rojin Kabaiş cinayeti soruşturmasında şok delil!
FETÖ operasyonunda kritik isimler yakalandı!
"Yakın zamanda bahis ve şike operasyonları başlayabilir!"
Konut fiyatlarında yeni harita açıklandı!
Meteoroloji 68 ili birden uyardı!
"Önümüzdeki 3 gün orman yangınları için riskli"
"Her yeni yatırım milli servetimizi büyütüyor"
İstanbul Park 2031'e kadar F1 takviminde
Çok Okunanlar
Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları
Meteoroloji Saat Verip Uyardı! Meteoroloji Saat Verip Uyardı!
Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Meteoroloji 68 ili birden uyardı!
7 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar