Konya’da sokak ortasında dehşet! Husumetlisini göğsünden bıçakladı

Olay, saat 14.30 sularında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi, Selçuklu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesine dayanan husumet bulunan 40 yaşındaki Zekeriya D. ile 43 yaşındaki Volkan K. cadde üzerinde tesadüfen karşılaştı. Taraflar arasında ilk etapta başlayan sözlü münakaşa, kısa süre içinde fiziksel kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Zekeriya D., Volkan K.'yi sağ göğsünden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Öte yandan, yaşanan arbede esnasında elinden ve kolundan hafif şekilde yaralanan zanlı Zekeriya D., bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.