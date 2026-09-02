Konya’da sokak ortasında dehşet! Husumetlisini göğsünden bıçakladı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki kişinin sokak ortasındaki kavgası kanlı bitti. Göğsünden bıçaklanan 43 yaşındaki adamın hayati tehlikesi sürerken, olayda kendisi de yaralanan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya’da sokak ortasında dehşet! Husumetlisini göğsünden bıçakladı
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Olay, saat 14.30 sularında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi, Selçuklu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesine dayanan husumet bulunan 40 yaşındaki Zekeriya D. ile 43 yaşındaki Volkan K. cadde üzerinde tesadüfen karşılaştı. Taraflar arasında ilk etapta başlayan sözlü münakaşa, kısa süre içinde fiziksel kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Zekeriya D., Volkan K.'yi sağ göğsünden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi.

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Öte yandan, yaşanan arbede esnasında elinden ve kolundan hafif şekilde yaralanan zanlı Zekeriya D., bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya alacak verecek kavgası bıçaklı saldırı
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