Konya’da şoke eden kaza: Motosikletiyle su kanalına düştü!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde motosikletiyle gezmeye çıkan bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya’da şoke eden kaza: Motosikletiyle su kanalına düştü!
Yayınlanma:

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşanan kaza, bölgede büyük paniğe neden oldu. 07 YZ 553 plakalı motosikletin sürücüsü Fevzi D., Marangozlar Sanayi arkasındaki bölgede gezinti yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıya yardım etmeye çalıştı.

Sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Fevzi D., Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmezken, kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Konya
Günün Manşetleri
Afyonkarahisar’da dev operasyon!
İşte motosiklet kazalarını önlemek için caydırıcı ceza planı
ABD ve PKK/YPG'den ortak tatbikat
"Yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor"
Emekli ikramiyelerinde rakam güncellenecek mi?
Akşener, İmamoğlu'nun danışmanını MASAK'a şikayet etti
Hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler!
Taşıt kredilerinde vade ve oranlar değişti
Altın fiyatlarında hareketlilik!
Sürücüler, dikkat: Uymayan ağır cezalar ödeyecek
Çok Okunanlar
Akaryakıtta zam mı geldi? Akaryakıtta zam mı geldi?
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Afyonkarahisar’da dev operasyon! Afyonkarahisar’da dev operasyon!
Enerjide yeni dönem Enerjide yeni dönem
Dikkat! Kara yollarında çalışmalar devam ediyor Dikkat! Kara yollarında çalışmalar devam ediyor