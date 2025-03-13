Konya’da şoke eden kaza: Motosikletiyle su kanalına düştü!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşanan kaza, bölgede büyük paniğe neden oldu. 07 YZ 553 plakalı motosikletin sürücüsü Fevzi D., Marangozlar Sanayi arkasındaki bölgede gezinti yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıya yardım etmeye çalıştı.

Sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Fevzi D., Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmezken, kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili inceleme başlatıldı.