Konya’da sular çekildi, Apa Barajı’ndaki tarihi köprü yeniden ortaya çıktı

Konya Ovası’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Apa Barajı’nda, Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi köprü yeniden gün yüzüne çıktı. Çocukluğunu sular altında kalan köyde geçiren 72 yaşındaki Süleyman Şahin, yıllar sonra köprüyü görünce duygulandı.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda tarımsal sulama amacıyla kullanılan Apa Barajı’nda su seviyesi düştü. Kuraklık nedeniyle çekilen sular, halk arasında “11 gözlü köprü” olarak bilinen tarihi yapıyı yeniden gün yüzüne çıkardı.

Çumra ilçesinde yer alan Apa Barajı’nda ortaya çıkan köprünün Osmanlı döneminin son yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor. Ancak köprünün kesin yapım tarihi henüz bilinmiyor.

Baraj yapılmadan önce sular altında kalan eski Apa köyünde çocukluğunu geçiren 72 yaşındaki emekli öğretmen Süleyman Şahin, yıllar sonra doğduğu toprakları yeniden gördü. Şahin, 1957 yılında baraj yapımı nedeniyle köylerinden taşınmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Köprü bayağı yüksekti. Altındaki gözlerden at arabaları geçerdi. Mart, nisan aylarında çok coşkun su olurdu. Etrafı söğüt ağaçlarıyla doluydu. Şimdi balçık olmuş, çamur olmuş. Şu anda neredeyse köprü çamurun içinde kalmış. Bizim çocukluğumuz burada geçti” dedi.

Suların çekilmesiyle köprüyü yeniden gördüğünde büyük bir duygusal an yaşadığını anlatan Şahin, köylerinden ayrıldıkları günü unutamadığını söyledi. “Bir sabah uyandığımda rahmetli annem ocağa tencereyi koymuş bir şeyler pişirirken için için ağlıyordu. Nedenini sorduğumda, ‘Burası baraj olacakmış. Evler yıkılacak, mezarlar suyun altında kalacakmış. Biz burada doğduk, annemiz babamız buradaydı. Onları burada bırakıp gideceğiz’ dedi. Annemin gözyaşlarıyla öğrendim köyümüzü bırakıp gideceğimizi” ifadelerini kullandı.

Süleyman Şahin, yıllar önce baraj yapımı için terk ettikleri köyün bugün yeniden ortaya çıkmasına dair duygularını “Baraj için bırakıp gittiğim köyümüz, sular çekilince yeniden ortaya çıktı” sözleriyle dile getirdi.

