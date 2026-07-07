Konya'da taşınma tartışması dehşete dönüştü! Asansör kavgasında bıçaklar çekildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir siteye taşınan kiracılar ile bina yöneticisi arasında asansör kullanımı nedeniyle çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Olayda iki kişi bıçaklanırken, arbede sırasında darbedilen yöneticiyle birlikte toplam üç kişi hastanelik oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya'da taşınma tartışması dehşete dönüştü! Asansör kavgasında bıçaklar çekildi
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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Siteye yeni taşınan D.E. ve A.U., bazı eşyalarını asansör yardımıyla dairelerine çıkarmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden bir komşu, eşyaların asansörle taşınmaması gerektiği yönünde şahıslara uyarıda bulunarak konuyu site yönetimine bildirdi.

BİNA YÖNETİCİSİ İLE KİRACILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Şikayet üzerine harekete geçen ve sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen S.A., eşya taşıyan D.E. ve A.U. ile asansör kullanımı sebebiyle tartışmaya başladı. Karşılıklı atışmalarla kısa sürede büyüyen tartışma fiziki kavgaya dönüştü. Arbede esnasında yönetici S.A., yanında bulundurduğu bıçakla D.E. ve A.U.'yu yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, bıçak darbeleri alan D.E. ve A.U.'yu ilk müdahalenin ardından Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırdı. Aynı kavga sırasında darbedilerek yaralandığı belirlenen yönetici S.A. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanelerde tedavi altına alınan üç yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri tamamlanırken, yaşanan kavgaya ilişkin başlatılan tahkikat tüm yönleriyle sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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