Konya'da toz taşınımı kazaya neden oldu! Yaralılar var
Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Konya'da toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı özellikle Konya-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Toz taşınımından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi sonucunda, Kulu ilçesinde Konya-Ankara kara yolunun 130. kilometresinde biri tır olmak üzere 8 araç çarpıştı.
Zincirleme kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısa süreliğine trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar sağlanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı