Konya'da toz taşınımı kazaya neden oldu! Yaralılar var

Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da toz taşınımı kazaya neden oldu! Yaralılar var
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Konya'da toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı özellikle Konya-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Toz taşınımından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi sonucunda, Kulu ilçesinde Konya-Ankara kara yolunun 130. kilometresinde biri tır olmak üzere 8 araç çarpıştı.

Konya'da toz taşınımı kazaya neden oldu! Yaralılar var - Resim : 1

Zincirleme kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da toz taşınımı kazaya neden oldu! Yaralılar var - Resim : 2

Kısa süreliğine trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar sağlanmaya başlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Konya trafik kazası toz taşınımı
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