Konya'da toz taşınımı kazaya neden oldu! Yaralılar var

Konya'da toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı özellikle Konya-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Toz taşınımından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi sonucunda, Kulu ilçesinde Konya-Ankara kara yolunun 130. kilometresinde biri tır olmak üzere 8 araç çarpıştı.

Zincirleme kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar sağlanmaya başlandı.