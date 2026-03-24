Konya'da vahşet: Babasını boğarak öldürdü, cesetle tam bir gün aynı evde kaldı!

Konya'da 33 yaşındaki Mehmet Akif T., evde tartıştığı 59 yaşındaki babası Tahsin T.'yi boğarak öldürdü. Cinayetin ardından babasının cansız bedeniyle bir gün boyunca aynı evde kalan şüpheli, durumu ablasına itiraf ederek şehirden kaçtı.

Ailenin ihbarı üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri babanın ölümünü doğrularken, cinayet büro dedektifleri zanlıyı il dışında yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYETİN ARDINDAN CESETLE BİR GÜN GEÇİRDİ

Olay, 22 Mart tarihinde Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Evde bulundukları sırada baba Tahsin T. ile oğlu Mehmet Akif T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Akif T., babasını boğarak öldürdü. Şüphelinin, işlediği cinayetin hemen ardından evden ayrılmadığı ve bir gün boyunca babasının cesediyle aynı evde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

ABLASINI ARAYIP İTİRAF ETTİ

Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra zanlı, dün ablasını telefonla aradı. Babasını öldürdüğünü ablasına doğrudan söyleyen Mehmet Akif T., bu itirafın ardından bulunduğu evden kaçtı. Durumu öğrenen ailenin yetkililere ihbarda bulunması üzerine, dün akşam saatlerinde olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık görevlileri, evde yaptıkları ilk kontrolde 59 yaşındaki Tahsin T.'nin hayatını kaybettiğini kesin olarak belirledi. Babanın cansız bedenine ulaşılmasının ardından, emniyet güçleri kaçan şüpheliyi bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının izini sürmek için hızla harekete geçiyor. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Mehmet Akif T.'nin il dışına kaçtığı tespit edildi. Ekiplerin yürüttüğü başarılı takip sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyet güçleri tarafından tekrar Konya'ya getirildi. Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde rutin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri sürdürülmek üzere emniyete götürüldü.