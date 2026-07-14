Konya'da vahşet: Üvey annesi ve kız kardeşinin boğazını kesti!

Olay, saat 14.00 sıralarında, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rahman Öztürk ile üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen Rahman Öztürk, üvey annesini ve kız kardeşini boğazlarını bıçakla keserek canice öldürdü.

KOMŞULARIN İHBARI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Evden yükselen gürültüleri ve çığlıkları duyan komşuların durumu hemen bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Dursuniye Öztürk ile kızı Esmanur Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Rahman Öztürk ise cinayetlerin ardından olay yerinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

YATAĞA BAĞIMLI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan feci olayın yaşandığı sırada evde bulunan ve yatağa bağımlı olarak yaşayan Rahman Öztürk’ün babası Fuat Öztürk’ün de durumdan etkilendiği öğrenildi. Talihsiz baba Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ederken, cinayete ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.