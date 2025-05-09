Konya'da vahşi infaz: Kayıp gencin cesedi bulundu, akılalmaz detaylar var

Konya’nın Ilgın ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Mehmet Emin Kara’nın taşların altına gömülü halde bulunan cansız bedeni, korkunç bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Olayla ilgili gözaltına alınan arkadaşı Osman Kağnıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konya'da vahşi infaz: Kayıp gencin cesedi bulundu, akılalmaz detaylar var
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Ailesi tarafından 5 Mayıs günü kayıp başvurusu yapılan Kara’nın aracı aynı gün akşam saatlerinde Yolazlar Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine bölgede arama başlatan jandarma ekipleri, araçtan yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta Kara’nın taşlarla örtülmüş haldeki cansız bedenine ulaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kara’nın en son görüştüğü isimler incelendi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, istihbarat ve siber ekiplerinin ortak çalışmasıyla cinayet şüphelisi olarak Osman Kağnıcı ve kardeşi A.K. belirlendi. Şüpheliler, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde gözaltına alındı.

İfadesinde suçunu itiraf eden Osman Kağnıcı, Kara ile olay yerinde buluştuklarını, çıkan tartışmanın ardından onu defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından cesede zarar verdiğini söyledi. Kara’nın cinsel organını ve kalbini kesip göğüs kafesine tespih koyduğunu anlatan Kağnıcı, daha sonra bölgeden yürüyerek ayrıldığını belirtti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Kağnıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kardeşi A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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