Konya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 20 günde 97 operasyon, 110 tutuklama

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık - 24 Aralık tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Yaklaşık 20 günlük süre zarfında zehir tacirlerine yönelik 97 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

BİNLERCE HAP VE KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin yaptığı aramalarda ortaya çıkan tablo, operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Baskınlarda; 22 bin 736 adet uyuşturucu hap, 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain yakalandı. Ayrıca suç organizasyonlarında kullanıldığı tespit edilen 5 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabancaya el konuldu.

ARANANLARLA BİRLİKTE 110 KİŞİ CEZAEVİNDE

Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak' suçlarından toplam 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76'sı tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol kararıyla, 94 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 3 kişinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan ayrı çalışmalarda yakalanan 60 kişiden 34'ü daha tutuklandı. Böylece Konya genelinde son 20 günde yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 110 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.