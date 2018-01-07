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Konya'daki silahlı saldırı: Müslüm Gök hayatını kaybetti

Ereğli ilçesinde dün 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Konya'daki silahlı saldırı: Müslüm Gök hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dün 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen saldırının ardından ağır yaralanan ve Konya'da özel bir hastaneye kaldırılan Müslüm Gök (53), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gök'ün cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün, bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Gök ile Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal yaşamını yitirmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından teslim olan zanlı Cem K'nin, saldırının hemen öncesinde Savaş Kaynak'ı da öldürdüğü tespit edilmişti.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişi, Ereğli ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmiş, zanlı Cem K. ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Müslüm Gök #hastane #Ereğli
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