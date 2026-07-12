Konya'nın sembol ismi "Kırmızılı Kadın" Sultan Özcan hayatını kaybetti!

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde dünyaya gözlerini açan Sultan Özcan, henüz 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan bir öğretmenle evlendi. Eşinin mesleği doğrultusunda Hakkari ve Giresun gibi farklı kentlerde yaşayan Özcan’ın evliliği, zaman içerisinde yaşanan uyumsuzluklar ve çocuk sahibi olamamaları nedeniyle sarsıldı. 1995 yılında eşi tarafından terk edilen Özcan, bu ayrılığın ardından derin bir sarsıntı yaşayarak memleketine döndü ve uzun süre psikolojik tedavi gördü.

2006 YILINDA KONYA'YA YERLEŞTİ: "KIRMIZILI KADIN" EFSANESİ BAŞLADI

Annesinin vefat etmesinin ardından Konya’ya gelerek yerleşen Sultan Özcan’a, 2006 yılında tıp dilinde "bipolar bozukluk" olarak da bilinen "duygu durumu bozukluğu" teşhisi konuldu ve kendisine yüzde 80 engelli raporu verildi. Ağabeyinin evinin hemen yanında bulunan tek odalı mütevazı bir evde yaşam mücadelesi veren Özcan, yıllar boyunca sadece kırmızı renkli kıyafetler giyip makyaj yaparak Konya kent merkezinde, Zafer Meydanı ve Alaaddin Tepesi çevresinde dolaşmasıyla halkın sevgisini kazandı ve kamuoyunda "kırmızılı kadın" olarak hafızalara kazındı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ, KAĞNICILAR MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Son dönemde yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıkları artan Sultan Özcan, geçtiğimiz haziran ayında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım servisinde günlerdir yaşam mücadelesi veren Özcan, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Sultan Özcan’ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

KIRMIZI REKTEKİ SIRRI GENÇLİK YILLARINA DAYANIYORDU

Sultan Özcan, 2020 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda, kırmızı renge olan sarsılmaz bağlılığının ardındaki sırrı ve hüzünlü hikayeyi paylaşmıştı. Eşiyle Hakkari’de görev yaptıkları dönemde sokakta kırmızı elbiseli genç bir kız gördüğünü belirten Özcan, eşinin dikkatinin ve gözünün o kıza kaymaması, kendisinden başkasına bakmaması için o günden sonra hayatının merkezine kırmızı rengi koyduğunu ve eşine olan aşkı yüzünden bir daha asla başka renk giyinmediğini ifade etmişti. Konya, arkasında unutulmaz bir renk bırakan simgesini uğurladı.