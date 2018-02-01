Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden Atiker Konyaspor'un taraftarları, karşılaşması öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında yapılan çeyrek final ilk maçı öncesinde ev sahibi takım taraftarları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta Konyaspor taraftarları, kuzey kale arkası tribününde yaptığı koreografide, Mehmetçik'in Afrin'de tankla PYD/PKK'lı teröristlere bomba atması canlandırıldı.



Koreografinin yapıldığı kuzey tribününe, "Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik." yazılı dev pankart asıldı.



Maç başlarken tribünde büyük bir Türk bayrağı ve "Afrin" yazısı yer aldı. Güney tribününde ise "Adımlarınız tüm dünyayı inletsin, Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. #ZeytinDalıHarekatı." yazılı pankart açıldı.



Koreografi sırasında tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.