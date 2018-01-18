Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Bölgede soğuk hava etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı yaşanıyor. Soğuk hava ve kar, akşam saatlerinden itibaren D-915 karayolunun Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.



Kop Dağı Geçidi'ndeki buzlanma dolayısıyla yolda kalan bazı tırlar diğer araçların geçişini engelliyor. Ulaşımda aksamalara yol açan araçlar trafik ve Karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Karayolları ekipleri yol güzergahında tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri Aşağı Kop mevkisindeki kontrol noktasında Erzurum istikametine tır ve kamyonların geçişine izin vermiyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Aşkale Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de büyük araçların Bayburt istikametine geçişine yolu kapattı.



Ekipler, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.