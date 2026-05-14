Koparmanın cezası 840 bin TL! “Ayı Gülü” şakayıklar 20 günlüğüne açtı
Kazdağı Milli Parkı'nda bin metre rakımın üzerinde yetişen ve yılda sadece 20 gün canlı kalan endemik şakayık çiçekleri açtı. Doğa koruma altındaki bu nadide bitkiyi koparanlara veya zarar verenlere 2026 yılı itibarıyla 840 bin TL idari para cezası uygulanıyor.
Baharın gelmesiyle birlikte dünyanın önemli oksijen depolarından Kazdağları'nda biyoçeşitlilik hareketliliği başladı. Milli parkın sarp yamaçlarında ve bin metrenin üzerindeki alanlarda doğal olarak yetişen şakayık (Paeonia mascula) çiçekleri mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yüzünü gösterdi. Halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen bu nadir tür, koruma altındaki endemik bitkiler listesinde yer alıyor.
SADECE 20 GÜN AÇIK KALIYORLAR
Yılda sadece bir kez açan şakayıkların çiçeklenme ömrü 20 günle sınırlı. Kısa süren bu dönem ve bitkinin ender bulunması, doğaseverleri ile fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Doğa fotoğrafçıları, tüm yıl bekledikleri bu kısıtlı zaman diliminde dron ve profesyonel fotoğraf makineleri kullanarak bitkileri doğal ortamlarında kayıt altına alıyor.
Şakayıkların görselini kaydetmek için yüksek rakımlı dağlık alanlara çıkan doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, yürüttükleri çalışmayı şu sözlerle anlattı:
"Bugün şakayık çekmeye geldik. Diğer adı ayı gülü. Kazdağları'nın belli bölgelerinde belli bir dönemde açıyor ve sadece 20 gün açık kalıyor. Bunlar çok ender bitkiler. Her yıl bunları mutlaka çekmeye, fotoğraf kadrajımıza almaya çalışıyoruz. O yüzden bugünümüzü şakayıklara ayırdık."
Biyolojik çeşitliliğin korunması çalışmaları kapsamında ayı güllerine yönelik fiziki müdahalelere ağır yaptırımlar uygulanıyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların sahada yürüttüğü denetimler doğrultusunda, endemik bitkiyi kökünden söken, koparan veya biyolojik yapısına zarar veren kişilere 840 bin TL tutarında çevre cezası kesiliyor.
Yetkililer, Kazdağları'nı ziyaret eden vatandaşları ve yürüyüş gruplarını şakayıkların geleceğini korumak adına dikkatli olmaya çağırıyor. Bölgeye gidenlerden nadide türe hiçbir şekilde dokunmamaları, bitkileri sadece seyredip fotoğraflamakla yetinmeleri isteniyor.