Koparmanın cezası tam 699 Bin 245 TL! O çiçekler açtı

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 1200-1500 metre rakımlı yamaç kesimlerde yetişen bu nadide bitkileri yerinde inceleyerek kayıt altına aldı.

Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Sırrı, bölgede endemik bitki türleri üzerine yoğun araştırmalar yürüttüklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"Siirt’in kendine has bir bitki florası bulunuyor ve bu zenginliğin içinde bölgeye endemik türler yer alıyor. Bu türlerin en önemlilerinden ikisini, nisan ve mayıs aylarında görülmeye başlayan Şirvan Sümbülü (Bellevalia koyuncui) ile Dicle Kır Sümbülü (Bellevalia vuralii) oluşturuyor."

"BOTAN HERBARYUMU"NDA KORUMA ALTINDALAR

Kente özgü bu endemik türlerin teşhisleri yapıldıktan sonra Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulan "Botan Herbaryumu"nda muhafaza altına alındığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sırrı, yerel halka ve bölgeyi ziyarete gelen turistlere kritik bir uyarıda bulundu:

Koparmayın, Zarar Vermeyin: "Ziyarete gelen turistlerin ve yerel halkın bu bitkileri kesinlikle koparmamaları gerekmektedir. Endemik türler olduğu için bunların çok ciddi bir cezai durumu var. Hem bitkilerin korunması hem de zarar görmemesi adına tanıtılması büyük önem arz ediyor."