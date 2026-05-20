Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmıştı... Tarlaya uçan otomobilde 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yola fırlayan köpeği ezmemek için manevra yapan sürücünün aracı kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü ve eşi takla atan otomobilden hafif yaralı olarak çıkarken, hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kızları yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Simge Sarıyar
Dün öğle saatlerinde Acıpayam ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı. Acıpayam Alaattin Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Çoban'ın kullandığı aracın yönü, köpeğe çarpmamak için yapılan ani direksiyon manevrasıyla değişti. Sürücüsünün kontrolünü tamamen kaybettiği otomobil yoldan saparak takla attı ve kenardaki tarlaya savruldu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazanın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü Metin Çoban ve eşi kazayı hafif yaralarla atlatırken, 6 yaşındaki Hatice Kübra Çoban'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk tıbbi müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla hastaneye nakledildi. Doğrudan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hatice Kübra Çoban, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında anne ve babanın genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Hastanedeki yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Hatice Kübra Çoban'ın cenazesi, defin işlemleri için bugün Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'ne getirildi. Altı yaşındaki çocuğun cenazesi, bölgede edilen dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

