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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca minibüs devrildi: 7 yaralı

Çayırova ilçesinde sürücüsünün yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca minibüs devrildi: 7 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup işçiyi taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAT 202 plakalı minibüs, Fevzi Çakmak Caddesi'nde köpeğe çarpmamak için aniden frene basarak manevra yaptı.

Yoldaki buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Minibüsteki 7 kişinin yaralandığı kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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