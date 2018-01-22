Giresun'da köpeği otoyola attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giresun'da köpeği otoyola attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Sahil Yolu'nda köpeği sürükleyerek otoyola attığı iddiasıyla B.U.'nun polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.



Şüpheliye emniyet görevlilerince kamera görüntülerinin gösterildiği vurgulanan açıklamada, "Görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu teşhis etmiş ancak köpeğin kendisini takip ettiğini, bu esnada yoldan geçen bir arabanın çarptığını, ondan sonra onu alıp kenara koyduğunu, sözlü olarak olay anında alkollü olduğunu beyan etmiştir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın'ın da müracaatının sağlandığı aktarıldı.



Şüpheli hakkında mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı ve zanlının tutuklandığı kaydedildi.