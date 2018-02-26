Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı
Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı
Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Akdağ: Cezaların ağırlaştırılmasında mutabıkız
Akdağ: Cezaların ağırlaştırılmasında mutabıkız
Prag Büyükelçisi Bigalı: Düşünmek bile istemiyoruz
Prag Büyükelçisi Bigalı: Düşünmek bile istemiyoruz

Köpeğini araca iple bağlayıp sürükleyen sürücünün köpeğine el konuldu

Edirne'de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürken görüntülenen minibüs sürücü M.K. (57), polisteki ifadesinin ardından hakkında idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Köpek ise M.K.'den alınarak, Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda koruma altına alındı.

Köpeğini araca iple bağlayıp sürükleyen sürücünün köpeğine el konuldu

Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi karayolunda, kullandığı 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücü M.K., bugün Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. Malkara'ya bağlı Haliç köyünde fırıncılık ve lokantacılık yapan M.K., polisteki ifadesinde 20'ye yakın köpek beslediğini ve bir süre önce kaçan bahse konu köpeği yol üzerinde gördüğünü, geri getirmek için aracının arkasına iple bağladığını söyledi. Maksadının işkence yapmak olmadığını belirten M.K., "Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait" dedi. M.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ifadesinin savcılığa ikmalen gönderileceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce de M.K.'ye, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncüsü maddesine muhalefet' suçundan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan söz konusu köpek şube müdürlüğü ekiplerince M.K.'den alınarak, Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.