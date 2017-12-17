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Köpek dövüştürenlere operasyon

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları iddia edilen 5 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

Köpek dövüştürenlere operasyon

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları iddia edilen 5 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi.
 
Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palas Mahallesi Karı Mezarı yakınlarında 150 araçla katılım sağlandığı ve bahis karşılığında köpek dövüştürüldüğü ihbarı aldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri köpek dövüştüren kişilere yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında dövüştürüldüğü belirlenen 7 kangal ve kafkas köpeği  Orman ve Su işleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, köpekleri dövüştürdükleri belirlenen İrfan A. (47), Kerim İ. (36), Dursun Y. (35), Ayhan T. (41), Hasan Can Y'ye (39) toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

Olaya karışan 5 kişi hayvan sahiplenemeden yasaklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #kayseri
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