Köpek toplama gerginliği! Muhtar ve belediye ekipleri bahçeye kilitlendi

Olay, Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle dolaşan 10 yaşındaki bir çocuk, bir iş yerinin bahçesinde bakılan köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Şikayet üzerine mahalle muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekipleriyle birlikte köpeklerin toplanması amacıyla olayın yaşandığı iş yerine gitti.

“KÖPEKLERİ ALAMAZSINIZ” TEPKİSİ

İş yerinin bahçesine giren muhtar ve barınak görevlileri, köpeklerin toplanmasını izlemeye başladı. Ancak iddiaya göre işletme müdürü M.K., muhtar ve görevlilere sert bir dille karşı çıktı.

Muhtar Dürüktaş, yaşanan gerginliği şu sözlerle anlattı:

“Müdür dışarı çıktı, ‘Siz buradan köpek alamazsınız’ dedi. Ben de ısırılma vakası olduğunu ve köpeklerin alınması gerektiğini belirttim. İşletme sahibini aradım. Kendisi bize içeri girebileceğimizi ve köpekleri toplayabileceğimizi söyledi.”

KAPI ÜZERLERİNE KAPATILDI

Dürüktaş, yaşanan tartışmanın ardından sürpriz bir hamleyle karşılaştıklarını belirterek, “Sürgülü demir kapıyı üzerimize kapattı. Barınak çalışanları, ben ve araç içeride kaldık. Kendisi dışarı çıktı,” dedi.

Olayın ardından barınak görevlilerinin yardımıyla bahçeden çıkmayı başaran muhtar, durumu polise bildirdi ve karakola giderek şikayetçi oldu. Dürüktaş, iş yerinde 6 köpeğin daha bulunduğunu belirtti.