Köpekten kaçarken canından oluyordu: 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 29 Temmuz'da yaşanan olayda, köpek saldırısından kaçmaya çalışan 10 yaşındaki E.V.K. adlı çocuğa otomobil çarptı

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Köpekten kaçarken canından oluyordu: 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlike bir kez daha gündeme geldi. Yenişehir Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki E.V.K., aniden karşısına çıkan bir köpeğin saldırısına uğradı.

Korkuya kapılarak kaçmaya başlayan çocuk, panikle yola atladı. Bu sırada seyir halinde olan bir otomobil, kaçan çocuğa çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar duruma hemen müdahale etti. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.V.K., burada acil serviste tedavi altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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