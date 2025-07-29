Köpekten kaçarken canından oluyordu: 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlike bir kez daha gündeme geldi. Yenişehir Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki E.V.K., aniden karşısına çıkan bir köpeğin saldırısına uğradı.

Korkuya kapılarak kaçmaya başlayan çocuk, panikle yola atladı. Bu sırada seyir halinde olan bir otomobil, kaçan çocuğa çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar duruma hemen müdahale etti. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.V.K., burada acil serviste tedavi altına alındı.