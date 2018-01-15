Bodrum ilçesinde köpekten kaçarken denize düşen kediyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpekten kaçarken denize düşen kediyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.



Bitez Limanı'nda iskele civarında bir köpeğin kovaladığı kedi, dengesini kaybedince denize düştü.



Yüzerek çıkmaya çalıştığı iskelenin altındaki demir direklerin arasında sıkışan kedi, yardımına koşan vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.



Kurtarılma anı kameralara yansıyan kedi, bırakıldığı iskelede bir süre sonra gözden kayboldu.



Kediyi kurtaran vatandaşlardan Oğuz Özkula, "Köpekten kaçarken denize düştü. İskele demirlerine sıkışmıştı. Oradan güç de olsa kurtardık." dedi.