Köpekten kaçarken kamyonet çarpmıştı: Belediyeler ve valilik 10 milyon lira ödeyecek!

Manisa 2'nci İdare Mahkemesi, sahipsiz bir köpekten kaçmaya çalışırken yola fırlayan ve otomobil çarpması sonucu ağır yaralanarak engelli hale gelen ilkokul öğrencisi E.K.'nin davasını karara bağladı. Mahkeme; Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine hükmederek, kurumları toplamda 10 milyon 252 bin 74 TL tazminat ödemeye mahkum etti.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Olay, 24 Ekim 2022 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi E.K., ekmek almak üzere evinden dışarı çıktığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kurtulmak için panikle kaçmaya başlayan çocuğa, yoldan geçen bir kamyonet çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonucunda E.K. ağır yaralandı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, uzun süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Aylar süren tıbbi müdahale sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlatmayı başaran E.K.'nin sağlık durumunda kalıcı arazlar kaldı. Yapılan tetkiklerde, çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanma yetilerinde kalıcı hasar oluştuğu tespit edildi.

İDARE HİZMETİ YERİNE GETİRMEDİ

Olayın ardından çocuğun ailesi tarafından Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti yaptığı incelemede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda üzerlerine düşen kamu hizmetini etkin bir şekilde yerine getirmediğine karar verdi. Gerekçeli kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zarardan da idarenin doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.

10 MİLYON 252 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Sorumluluğun ilgili kurumlarda olduğuna hükmeden mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat kararı aldı. Alınan kararla birlikte Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin, yasal faizler de dahil olmak üzere aileye toplam 10 milyon 252 bin 74 TL ödeme yapması kararlaştırıldı.