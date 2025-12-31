Köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı: 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni tarife

Yeni yılla birlikte Türkiye’deki köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde güncelleme yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel İşbirliği kapsamında işletilen köprü ve otoyolların geçiş tarifeleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Yeni tarifeye göre, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 45 TL’den 59 TL’ye yükseltildi.

Diğer köprülerde uygulanacak yeni ücretler şu şekilde:

• Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL → 95 TL

• Osmangazi Köprüsü: 795 TL → 995 TL

• 1915 Çanakkale Köprüsü: 795 TL → 995 TL

Otoyol ücretleri de artarken, Anadolu Otoyolu (İstanbul–Ankara) geçiş ücreti otomobiller için 338 TL olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli için otomobil geçiş ücreti 228 TL oldu.

Yeni fiyatların 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı, sürücülerin geçiş öncesi güncel tarifeleri kontrol etmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.