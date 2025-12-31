Köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı: 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni tarife

1 Ocak 2026’dan itibaren İstanbul’daki köprülerde ve Türkiye genelindeki otoyollarda geçiş ücretleri yükseliyor. 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüleri’nde otomobiller için tek yön ücret 59 TL oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı: 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni tarife
Yayınlanma: Güncellenme:

Yeni yılla birlikte Türkiye’deki köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde güncelleme yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel İşbirliği kapsamında işletilen köprü ve otoyolların geçiş tarifeleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Yeni tarifeye göre, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 45 TL’den 59 TL’ye yükseltildi.

Diğer köprülerde uygulanacak yeni ücretler şu şekilde:

• Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL → 95 TL
• Osmangazi Köprüsü: 795 TL → 995 TL
• 1915 Çanakkale Köprüsü: 795 TL → 995 TL

Otoyol ücretleri de artarken, Anadolu Otoyolu (İstanbul–Ankara) geçiş ücreti otomobiller için 338 TL olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli için otomobil geçiş ücreti 228 TL oldu.

Yeni fiyatların 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı, sürücülerin geçiş öncesi güncel tarifeleri kontrol etmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.

Kennedy’nin torunu Tatiana 35 yaşında hayatını kaybettiKennedy’nin torunu Tatiana 35 yaşında hayatını kaybettiDünya
Ulaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal ettiUlaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal ettiYurt
İsrail ordusu, 2025 yılında 21 askerinin intihar ettiğini açıkladıİsrail ordusu, 2025 yılında 21 askerinin intihar ettiğini açıkladıDünya
köprü ve otoyollar
Günün Manşetleri
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Yılın en iyi 12 görseli yayınlandı
Meteoroloji 7 il için uyardı
Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Türkiye Somali’de uzay limanı kuracak
Devlet korumasındaki 605 genç için yeni dönem
2025’in açlık yoksulluk sınırı belli oldu
Kar kapıda... o ilçeler dikkat!
O tünel açıldığında 35 dakikalık yol tarih olacak
Marmara'da iki tankerden acil durum çağrısı
Çok Okunanlar
Ulaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal etti Ulaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal etti
Kennedy’nin torunu hayatını kaybetti Kennedy’nin torunu hayatını kaybetti
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı Köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı
3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı 3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Sağanak ve kar o illeri esir alacak Sağanak ve kar o illeri esir alacak