Köprü ve otoyollara gece yarısı dev zam! İşte il il güncel köprü geçiş ücretleri listesi

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte yola çıkacak olan sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyecek yeni tarifeler, KGM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

İşte güncellenen fiyat listesi ve otoyollardaki son durum:

OSMANGAZİ VE ÇANAKKALE KÖPRÜLERİNDE YENİ DÖNEM

Marmara ve Ege hatlarını birbirine bağlayan Türkiye'nin en stratejik iki geçiş noktasında otomobil geçiş bedelleri eşitlendi:

Osmangazi Köprüsü: 1. sınıf araçlar (otomobiller) için daha önce 995 TL olan tek yön geçiş ücreti, yapılan yaklaşık %17,59'luk düzenlemeyle 1170 TL'ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü: Çanakkale Boğazı'nı dakikalara indiren projede de otomobil geçiş bedeli 995 TL'den 1170 TL seviyesine çekildi.

İSTANBUL'UN KÖPRÜLERİNDE SON TARİFELER

İstanbul içi ulaşımın can damarı olan boğaz köprülerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü dışındaki hatlarda fiyat korundu:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri: İstanbul'un iki yakasını bağlayan bu devlet işletmesindeki köprülerde 1. sınıf araç geçiş ücreti 59 TL olarak sabit bırakıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Üçüncü boğaz köprüsünde ise otomobil geçiş ücreti 95 TL'den 110 TL'ye yükseltildi.

OTOYOLLARDA DA FİYATLAR KATLANDI

Şehirler arası otoyol ağlarında da tarife güncellemeleri yapıldı. Özellikle şehir dışı seyahatlerinde sıkça kullanılan Ankara-Niğde Otoyolu geçiş bedeli 740 TL'den 925 TL'ye çıkarıldı.

KGM yetkilileri, sürücülerin otoyollarda ve köprü geçişlerinde mağduriyet yaşamamaları adına HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) hesaplarındaki bakiyeleri yola çıkmadan önce kontrol etmeleri gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.