Köprüde korkutan anlar: Tutunamayınca yere düştü

Köprüye çıkarak atlamak isteyen bir kişi, vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesine rağmen montundan sıyrılarak yere düştü. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Karabük’te bir kişi köprüden atlamak isterken korku dolu anlar yaşandı. 

Olay, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D. isimli şahıs köprüye çıkarak atlamak istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar ile polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre ellerinden tutularak düşmesi engellenmeye çalışılan şahıs, montundan sıyrılarak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan şahıs, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

karabük
