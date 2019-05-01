Antalya, dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri. Deniz, kum, güneş, tarih ve kültür turizminin dışında rafting de turistlerin bölgeyi tercih etme nedenlerinden. Köprülü Kanyon, yılın 8 ayında macera ve adrenalin tutkunu misafirlerini ağırlıyor.

Köprülü Kanyon'da rafting sezonu açıldı.



Dünyanın hemen her yerinden turist ağırlayan Antalya, macera ve adrenalin arayan misafirlerine rafting yapma imkanı da sunuyor.



Köprülü Kanyon da Türkiye'nin en önemli rafting rotalarından biri... Milli Parkı içerisindeki Köprüçay, tatil için Antalya'yı tercih eden ve farklı heyecanları denemek isteyenlerin adresi haline geldi.



Irmağın suyu kentin kavucu sıcağına rağmen buz gibi. Çünkü su dağların zirvelerinden geliyor.



Rafting heyecanını doyasıya yaşayan turistler, parkur süresince yüzme molası ve yemek molası veriyor. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki parkur, 3-4 saatte tamamlanıyor. Adrenalin tutkunları, Köprüçay'daki tarihi köprüde de fotoğraf çektiriyor.



Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, 15 Kasım'a kadar bölgede rafting yapılabildiğini söyledi. Turist sayısına ilişkin bilgi verdi.



En fazla turist ise Rusya'dan geliyor.





ulusal.com.tr