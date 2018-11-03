Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koray Şener'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Otopsi işlemleri tamamlanan Koray Şener'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’ndaki gasilhaneye gönderildi.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Şener, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'den gelmiş, tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şener, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar devre arasında stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmişti.

Fenerbahçeli taraftar için yarın saat 11.00’de Ülker Stadı'nda tören düzenlenecek. Şener’in cenazesi İzmit Yarımca’da bulunan Mimar Sinan Camisi’nde ikindi vakti kılınacak namazının ardından Yarımca Mezarlığı’na defnedilecek. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Koray Şener #adli tıp
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