Taşköprü ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi Nurettin Çetinkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi Nurettin Çetinkaya'nın cenazesi toprağa verildi.



Çetinkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda Sümer Camisi'ne getirildi. Taşköprü Müftüsü Yusuf Uzun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Çetinkaya'nın cenazesi, Küçüksu köyünde aile kabristanlığında defnedildi.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.



Cenazeye Çetinkaya'nın ailesinin yanı sıra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek ile vatandaşlar katıldı.