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Kore gazisi Erzincan son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Selahattin Erzincan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kore gazisi Erzincan son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Selahattin Erzincan'ın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği hastalık sonucu yaşamını yitiren Erzincan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye getirildi.

Erzincan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Erzincan'ın yakınları ile Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #vefat #samsun #Kore gazisi #cenaze
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