Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vefat eden Kore gazisi Yusuf Kahraman'nın cenazesi toprağa verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Yusuf Kahraman'nın cenazesi toprağa verildi.



Kentteki özel hastaneden alınan Kahraman'ın cenazesi, askeri konvoyla 7 Mart Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.



Evli ve 9 çocuk babası Kahraman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Miraç Camisi'ne götürüldü.



İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kahraman'ın naaşı Yenigün köyü Karatopaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Bozgedik, törenin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.



Cenaze törenine Kahraman'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra TBMM Divan Katibi Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Osmaniye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Emin Esen ve dernek üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.