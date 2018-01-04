Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Kore gazisi Mustafa Zirek, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Kaymakam Halit Benek ve İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Ünlü, Zirek'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti.
Mazıdağı'ndaki evinde vefat eden Kore gazisi Zirek'in cenazesi, kılınan namazın ardından Gündoğan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mazıdağı ilçesinde yaşayan Kore gazisi Mustafa Zirek, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Kore gazisi Mustafa Zirek, 87 yaşında yaşamını yitirdi.