Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin kemikleri bulundu

Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 25 Haziran 1950’de başlayan Kore Savaşı’nda şehit düşen 4 Türk askerinin kemik kalıntılarına ulaşıldığını ve naaşlarının teslim alındığını açıkladı.

Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kemikleri bulundu
Tamer, 2001’de ABD ile Kuzey Kore arasında yapılan anlaşma kapsamında, 1950-1953 Kore Savaşı’nda Türkiye’nin en çok şehit verdiği Kunuri bölgesindeki kazılarda çok sayıda kemik ve savaş kalıntısının bulunduğunu söyledi. Bulunan kalıntılar, ABD’nin Hawaii’deki laboratuvarlarında incelenip birleştirilerek genetik araştırmalara tabi tutuldu.

Hawaii’deki laboratuvarlarda yapılan analizler sonucu, bir iskeletin yüzde 100’e yakın ihtimalle Türk olduğu, diğer üç iskeletin ise Anadolu kökenli olduğunun tespit edildiği belirtildi. Tamer, kemiklere yapışmış kumaş parçalarının dönemin BM Komutanlığı altındaki hangi ordu askerlerine ait olabileceğine kadar ayrıntılı olarak incelendiğini ifade etti.

Şehitlerin kemiklerine ilişkin detaylı kitapçıklar hazırlandı ve Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kore Savaşı’nda Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) ile Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği arasında sağlanan koordinasyon ile 4 şehidin kemikleri, Hawaii’den özel uçakla Güney Kore’deki Osan ABD Askeri Üssü’ne getirildi.

