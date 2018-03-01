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​Körfez Geçiş Projesine tepki

İzmir'de yapılması planlanan Körfez Geçiş Projesi'nde bilirkişi incelemelerde bulundu. ÇED olumlu kararına karşı açılan dava üzerine harekete geçen bilirkişi heyetiyle birlikte vatandaşlar da bölgeye akın etti. İzmir'e Sahip Çık Platformu incelemeler sırasında yaptığı açıklamada "Köprü değil temiz körfez istiyoruz" dedi.

​Körfez Geçiş Projesine tepki

İzmir'de İnciraltı ve Sasalı arasında hükümet tarafından Körfez Geçişi Projesi yapılması planlanıyor...

Projeye tepkiler çığ gibi büyüyor...

Bölge de ÇED olumlu kararına karşı açılan davada bilirkişi heyeti incelemede bulundu.

İnceleme ile eş zamanlı olarak İzmir'e Sahip Çık Platformu da oradaydı...

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Melih Yalçın projenin İzmir'i ranta açacağını söyledi.

Mavişehir'de köprü ayağının yakınlarında yapılan açıklamaya Vatan Partisi'nden de destek geldi.


HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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