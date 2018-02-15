Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çocuklar geç saatlere kadar top oynuyor, vatandaşlar dışarı rahatlıkla çıkabiliyor. Ara sokaklarda top oynayan çocuklar, "Neden korkacağız devlet yanımızda" diyor.

Terörden temizlenen Diyarbakır'ın Sur ilçesi huzur dolu. Çocuklar akşam saatlerinde dışarıda oynuyor gençler arkadaşlarıyla oturuyor.



Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümüydü. Huzur ve güven için asayiş uygulaması yapıldı. 2 bin 996 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. 22'si aranan olmak üzere 99 kişi gözaltına alındı.



Uygulama sırasında Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, ara sokaklarda top oynayan çocuklarla ilgilendi. Çocuklara "Bu saatte sokakta top oynamaktan korkmuyor musunuz?" diye sordu. Çocuklar, "Neden korkacağız devlet yanımızda." diye cevap verdi.



Polis yeleği giyen bir çocukla hatıra fotoğrafı çektiren Karacık, çocuklarla bir süre sohbet etti.





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