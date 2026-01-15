Korku dolu anlar: İstinat duvarı lisenin bahçesine çöktü!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yapımı süren bir inşaat sahasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay, Cedit Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş makinesinin çalıştığı alanda bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin bahçesine doğru göçtü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte taş bloklar okul bahçesine savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olası risklere karşı güvenlik önlemleri alınırken, İZGAZ ekipleri de okulun spor salonuna giden doğal gaz hattını tedbir amacıyla kesti.

Ekipler, çökmenin yaşandığı bölgede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.