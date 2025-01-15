Korkulan oldu, kabus İstanbul kıyılarına ulaştı

Marmara Denizi’nde geçmiş yıllarda çevre felaketine neden olan müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Bostancı Sahili ile Adalar açıklarında müsilaj görüldü.

Mert Sagit Mert Sagit
Korkulan oldu, kabus İstanbul kıyılarına ulaştı
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Marmara Denizi’nde müsilaj etkisini artırmaya başladı. Tekirdağ ve Kocaeli’de görülen müsilaj, İstanbul sahillerine ulaştı.

Kadıköy’de deniz yüzeyinde müsilaja benzer kirlilik görüldü.

Bostancı Sahili’nin iskele tarafında dikkati çeken kirlilik, çevre sakinlerince de fark edildi.

Bostancı’daki görüntüye benzer bir görüntü de Adalar açıklarında kaydedildi. Deniz yüzeyinde beyaz bir tabaka olduğu görüldü.

 Müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi’nde çok etkili olmuştu.

İstanbul’un sahillerinde de yoğun olarak görülen deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince başlatılan müsilaj temizliği seferberliği çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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