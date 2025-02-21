Korkunç cinayet: Eşi tarafından başından vurularak öldürüldü

Olay, dün gece saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tartışan 32 yaşındaki Muhammed El Hüseyin'in evinden silah sesi duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, daireye girdiklerinde Ruha Dabul'u kanlar içinde buldu ve hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 23 yaşındaki Ruha Dabul, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Muhammed El Hüseyin'in izini sürerek, şüpheliyi Suriye sınırına yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli, sorgulanmak üzere merkeze götürüldü. Ruha Dabul’un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından, ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere cenaze işlemleri başlatıldı.