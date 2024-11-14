Korkunç cinayet: Eşini kemerle boğarak öldüren

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Özlem B.'yi kemerle boğarak öldüren Hakan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Korkunç cinayet: Eşini kemerle boğarak öldüren
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Hakan B., verdiği ifadesinde, "Sabah uyandığımda eşimin telefonunda başka bir erkeğin mesajlarını gördüm. Aldatıldığımı düşünerek sinirlendim ve bir anlık öfkeyle bu olayı gerçekleştirdim." dedi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'taki 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hakan B., eşini boğarak öldürdü ve sonrasında intihar amacıyla apartmanın çatısına çıktı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Kançu, çatıya çıkarak 2,5 saat süren bir çabayla şüpheliyi ikna etti. Gözaltına alınan Hakan B.'nin gözyaşları döktüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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