Korkunç kaza: 5 araç birbirine girdi

Malatya-Elazığ karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç kaza: 5 araç birbirine girdi
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Olay, saat 13.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Elazığ istikametinden gelen 34 BA 2839 plakalı Hyundai minibüs, 44 AGU 508 plakalı otomobil ve 23 ACM 371 plakalı çekiciyle çarpıştı. Ardından kazaya, 35 YIM 05 plakalı Fiat Tofaş marka araç ve 44 ABM 032 plakalı Fiat marka otomobil de karıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araç sürücülerinden B.B. ile yolcu G.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın oluş sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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